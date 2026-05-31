A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D08 E TRATTO BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Borgomanero, al km 153+400 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Arona, o entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

Inoltre, per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso l’allacciamento con la A26, in direzione di Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi è in transito sulla A26, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

chi è in transito sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dopo l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Arona.

Chi proseguirà oltre la stazione di Castelletto Ticino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, dove potrà uscire a Borgomanero.