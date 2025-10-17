A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASTELLETTO TICINO
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA CASTELLETTO TICINO
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sulla Diramazione Gallarat-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 6:00 DI MARTEDI 21 OTTOBRE
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Borgomanero, al km 153+400, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) alla stazione di Castelletto Ticino.
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:
-sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08), oppure proseguire sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), immettersi sulla A26 verso Gravellona Toce e uscire alla stazione di Arona, al km 165+500.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 OTTOBRE
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Borgomanero, al km 153+400, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) alla stazione di Castelletto Ticino.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 23 OTTOBRE
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):
-sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa Diramazione Gallarate-Gattico (D08).