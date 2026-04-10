A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE A26
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4
RAMO ALLACCIAMENTO A4/A26: CHIUSA PER TRE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE A26
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di proseguire in A26 verso Genova oltre l’allacciamento con la A4, uscire a Vercelli est, al km 116+800 e rientrare dalla stessa stazione verso Gravellona Toce, per poi immettersi in A4 verso Torino.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 1:00 DI SABATO 18 APRILE
Sul Ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A26, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.
In alternativa, immettersi in A26 verso Gravellona Toce, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Genova.
DALLE 1:00 ALLE 4:00 DI SABATO 18 APRILE
Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce:
-sarà chiuso, per chi proviene da Genova, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di proseguire in A26 verso Gravellona Toce oltre l’allacciamento con la A4, uscire a Romagnano Sesia Ghemme, al km 145+100 e rientrare dalla stessa stazione verso Genova, per poi immettersi in A4 verso Milano.