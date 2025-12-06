A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in entrata verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre;
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato nord.