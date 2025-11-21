A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, nelle due notti di lunedì 24 e martedì 25 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata verso Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud.