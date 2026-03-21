A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE CASALE MONFERRATO NORD E USCITA STAZIONE CASALE MONFERRATO SUD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE CASALE MONFERRATO NORD E USCITA STAZIONE CASALE MONFERRATO SUD
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo,sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord.