A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO SUD E DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI CASALE MONFERRATO SUD E DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato sud, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 marzo, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Casale Monferrato nord.
Sulla stessa A26, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, in entrata verso Genova, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di domenica 29 alle 6:00 di lunedì 30 marzo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud.