A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI CASALE MONFERRATO NORD
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre e dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiusa in entrata verso Genova.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Casale Monferrato sud;
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre e dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscita alla stazione di Casale Monferrato sud.