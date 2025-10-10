A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO VERCELLI OVEST-ALLACCIAMENTO A4 TORINO-TRIESTE
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Vercelli ovest e l’allacciamento A4 Torino-Trieste, in direzione di quest’ultima. Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Cavour est” e le aree di parcheggio “Pranovi est” e “Molino Nuovo est”.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vercelli ovest, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A5 alla stazione di Santhià.