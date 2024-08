A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ROMAGNANO SESIA GHEMME-ALLACCIAMENTO A4 IN ENTRAMBE LE DIREZION

Roma, 2 agosto 2024 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Romagnano Sesia Ghemme e l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 5 ALLE 4:00 DI MARTEDI’ 6 AGOSTO DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 4:00 DI GIOVEDI’ 8 AGOSTO chiusura del tratto Romagnano Sesia Ghemme-allacciamento con la A4 Torino-Trieste, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia Ghemme, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A4 alla stazione di Biandrate; in ulteriore alternativa, uscire sulla A26 alla stazione di Vercelli est per poi rientrare dalla stessa verso Gravellona Toce e immettersi sulla A4.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 6 ALLE 4:00 DI MERCOLEDI’ 7 AGOSTO DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 8 ALLE 4:00 DI VENERDI’ 9 AGOSTO chiusura del tratto allacciamento A4-Romagnano Sesia Ghemme, verso Gravellona Toce. In alternativa, si potrà anticipare l’uscita sulla A26 alla stazione di Vercelli est; chi proseguirà oltre la stazione di Vercelli est, verrà obbligatoriamente deviato sulla A4, dove potrà uscire a Biandrate, percorrere la viabilità ordinaria e e rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.