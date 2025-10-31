A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ORNAVASSO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il tratto compreso tra Ornavasso e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto Ornavasso-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Ornavasso, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiuso il tratto Arona-Ornavasso, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Ornavasso.