A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA VERSO GENOVA

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, nelle tre notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Verbania Gravellona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona, verso Genova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.