A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto Gravellona-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona/Verbania, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno, sarà chiuso il tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare allo svincolo di Gravellona/Verbania.