A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GRAVELLONA-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto Gravellona-Arona verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Verbania/Gravellona percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;

-dalle 23:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile, sarà chiuso il tratto Arona-Gravellona, verso Gravellona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.