A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA

Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Valsesia”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre;

-nelle due notti di giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero, verso Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.