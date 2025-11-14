A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Fontaneto II”, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero.