A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Ghemme Romagnano Sesia-Borgomanero, verso Gravellona Toce. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio Valsesia est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 14 ALLE 6:00 DI SABATO 15 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Borgomanero-Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia.