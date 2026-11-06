A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto Borgomanero-Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova, per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia;

-nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Ghemme Romagnano Sesia-Borgomanero, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A26 alla stazione di Borgomanero.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.