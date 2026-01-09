A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BORGOMANERO-GHEMME ROMAGNANO SESIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 9 gennaio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia;

-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero.