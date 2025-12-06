A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BORGOMANERO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di giovedì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto Borgomanero-Arona, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto Arona-Borgomanero, verso Genova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero.