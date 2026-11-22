A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19, SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona, in direzione Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.