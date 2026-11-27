A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “SS229”, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 30 novembre e martedì 1 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Borgomanero-allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19, SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona, in direzione Gravellona Toce;

-nelle due notti di giovedì 3 e venerdì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria: SP142, SP19 e SP32 Dir e rientrare in A26 a Borgomanero.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.