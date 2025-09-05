A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAVENO-GRAVELLONA TOCE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del viadotto Stronetta, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre;
-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 settembre;
-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 settembre;
sarà chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce ( km 194 + 300 ) e Baveno ( km 189 + 900 ), verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona Toce, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Baveno.
Dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 settembre e dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre
-sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno ( km 189 + 900 ) e Gravellona Toce ( km 194 + 300 ), verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 al Gravellona Toce.