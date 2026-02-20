A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAVENO-ARONA VERSO GENOVA

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 febbraio;

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.