A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-MEINA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 22.00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Meina, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Meina, verso Gravellona Toce.