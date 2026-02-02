A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-GRAVELLONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto tra Arona e Gravellona, verso Gravellona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona;
-dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiuso il tratto tra Gravellona ed Arona verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo libero di Verbania/Gravellona percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.