A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 11 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Arona-Borgomanero, verso Genova. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio Agogna ovest, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 12 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 13 NOVEMBRE sarà chiuso il tratto Borgomanero-Arona, verso Gravellona Toce. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio Agogna est, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona.