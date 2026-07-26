A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto Arona-Borgomanero, verso Genova.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229, per rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero, verso Genova;

-dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto Borgomanero-Arona, verso Gravellona Toce.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la SP229 e la SP142, per rientrare in A26 alla stazione di Arona, verso Gravellona Toce.

Chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della stessa Diramazione; chi supererà Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero.