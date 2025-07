A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ALLACCIAMENTO D08-BORGOMANERO VERSO GENOVA

Roma, 12 luglio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per chi è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, rientrare in A26 a Borgomanero;

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico; chi supererà la stazione di Castelletto Ticino, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Gravellona Toce, dove potrà uscire ad Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto verso Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, rientrare in A26 ad Arona;

per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico; chi supererà la stazione di Castelletto Ticino, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero;

-dalle 22:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Borgomanero, verso Genova, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Lirone”.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto verso Genova, anticipare l’uscita alla stazione di Arona, al km 165+500 della A26, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero; chi supererà la stazione di Arona, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Castelletto Ticino, per poi entrare in A26 a Borgomanero;

per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico; chi supererà la stazione di Castelletto Ticino, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A26 verso Gravellona Toce, dove potrà uscire alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero.