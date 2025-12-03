A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BAVENO VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 dicembre;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 e rientrare in A26 A Baveno.