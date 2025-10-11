A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BAVENO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 per rientrare in A26 a Baveno;

-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, i veicoli leggeri potranno rientrare ad Arona, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SS34, la SP 229 e la SP142 e rientrare in A26 ad Arona.