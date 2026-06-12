A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ARONA-BAVENO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici nelle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto Arona-Baveno, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 e rientrare in A26 a Baveno;

-dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiuso il tratto Baveno-Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS333 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.