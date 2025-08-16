A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-A10 VERSO GENOVA

Roma, 16 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 19 agosto;

-dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 21 agosto.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.