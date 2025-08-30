A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO D26-A10 VERSO GENOVA
Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Diramazione Predosa-Bettole (km 45+300) e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona (km 0+000), verso Genova, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 00:00 alle 4:00 di martedì 2 settembre;
-dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 4 settembre.
Le aree di servizio “Stura ovest” e “Turchino ovest”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.
Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.