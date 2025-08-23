A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e Ovada (km 29+900), verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 23:30 di martedì 26 alle 4:30 di mercoledì 27 agosto;

-dalle 23:30 di giovedì 28 alle 4:30 di venerdì 29 agosto.

Le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 22:30-4:30.

In alternativa si potrà utilizzare la A7 Serravalle-Genova.

Chi proviene da Savona, potrà uscire a Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A26 alla stazione di Ovada.

Si ricorda che, sulla A10 Genova-Savona, nelle stesse notti ma con orario 23:00-5:30, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A7 Serravalle-Genova e Genova Pra’, verso Genova, per lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.