A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre;

-dalle 22:00 di giovedì 1 alle 6:00 di venerdì 2 ottobre.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto; le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.