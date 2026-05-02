A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-OVADA VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotti, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 maggio;

-dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 maggio.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova.