A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-D26 VERSO GRAVELLONA TOCE
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-D26 VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 17 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona (km 0+000) e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa Bettole (km 45+300), verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 20 agosto;
-dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 22 agosto.
Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.