A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.