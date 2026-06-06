A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE

Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno;

-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 giugno.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Anzema est”, “Broglio est”, “Le Betulle est”, “Tagliolo est” e “San Carlo est”, mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est”, saranno chiuse con orario 21:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.