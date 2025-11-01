A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A10-ALLACCIAMENTO D26 DIRAMAZIONE PREDOSA-BETTOLE VERSO GRAVELLONA TOCE
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A10 Genova-Savona e l’allacciamento D26 Diramazione Predosa-Bettole, verso Gravellona Toce, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 novembre;
-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 novembre.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di parcheggio situate nel suddetto tratto mentre le aree di servizio “Turchino est” e “Stura est” saranno chiuse nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa si consiglia di utilizzare la A7 Serravalle-Genova.