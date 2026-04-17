A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA E GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BORGOMANERO-ARONA VERSO GRAVELLONA E GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona.
Chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della stessa Diramazione.
Chi supererà Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26, verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero;
-dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Valsesia est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero;
-dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.