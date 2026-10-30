A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BORGOMANERO-ALLACCIAMENTO D08 E ARONA-ALLACCIAMENTO D08

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 Dir, SP19 e SP142, rientrare in A26 ad Arona, verso Gravellona;

-dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero, verso Genova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.