A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BAVENO-ARONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ARONA-GRAVELLONA TOCE VERSO GRAVELLONA

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-alle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno;

-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Verbania Gravellona Toce.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.