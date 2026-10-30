A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BAVENO-ARONA E ARONA-GRAVELLONA

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;

-nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.