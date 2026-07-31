A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ARONA-MEINA, BAVENO-ARONA E ARONA-GRAVELLONA

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Meina, verso Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Meina;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 ad Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Verbania/Gravellona.