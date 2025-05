A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI: ARONA-GRAVELLONA TOCE E BAVENO-ARONA

Roma, 19 maggio 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, verso Gravellona Toce. Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce;

per i mezzi pesanti, percorrere la SP142, la SP229 e la SS34 fino allo svincolo di Verbania, da dove rientrare sulla A26 in direzione di Gravellona Toce;

-dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

per i veicoli pesanti, percorrere la SS34, la SP229, la SP142 ed entrare in A26 alla stazione di Arona.