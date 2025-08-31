A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 31 agosto 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero o, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Castelletto Ticino;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 5 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio” Agogna est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 ad Arona o, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, alla stazione di Castelletto Ticino.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 5 ALLE 6:00 DI SABATO 6 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, verso Genova.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Ghemme Romagnano Sesia.