A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ARONA-BORGOMANERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ARONA-ALLACCIAMENTO D08 VERSO GENOVA, GHEMME ROMAGNANO SESIA-BORGOMANERO VERSO GRAVELLONA E BAVENO-ARONA VERSO GENOVA

Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 20 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero, verso Genova.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SP229/II e la SP229 e rientrare in A26 alla stazione di Borgomanero, verso Genova;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Ghemme Romagnano Sesia e Borgomanero, verso Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ghemme Romagnano Sesia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A26 a Borgomanero.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 22 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 23 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, verso Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Agogna est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Borgomanero, percorrere la SP229 e la SP142 e rientrare in A26 alla stazione di Arona, verso Gravellona Toce.

Chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà anticipare l’uscita alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 della stessa Diramazione; chi supererà Castelletto Ticino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A26 verso Genova, dove potrà uscire a Borgomanero.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 23 ALLE 6:00 DI SABATO 24 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.