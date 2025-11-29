A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ARONA-BAVENO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E ARONA-GRAVELLONA VERSO GRAVELLONA

Roma, 29 novembre 2025 – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Baveno, verso Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, i veicoli leggeri potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 allo svincolo di Baveno, mentre i veicoli pesanti dovranno percorrere la SP142 e la SP229 e rientrare in A26 a Baveno;

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 dicembre e dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS333 del Sempione e rientrare in A26 alla stazione di Arona;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona, verso Gravellona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, percorrere la SS33 del Sempione e rientrare in A26 a Gravellona.